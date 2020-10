Higuain: “All’Inter Miami sono tornato a divertirmi. L’Europa mi spazientiva” (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex centravanti della Juve, Gonzalo Higuain, oggi all’Inter di Miami, ha rilasciato un’intervista alla “CBS”. “sono sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori. Ma volevo venire qui con l’intenzione di essere di nuovo felice di giocare e credo che l’Inter Miami mi abbia dato tutto quello di cui avevo bisogno. Venire qui, in questo campionato, mi dà di nuovo quella sensazione di quando ero bambino e mi divertivo a giocare, mentre quando ero in Europa non la avevo più per molti motivi diversi. Credo che, da un punto di vista mediatico, l’Europa fosse troppo. Dovevo dimostrare qualcosa partita dopo partita, il che è quel che ho fatto in tutta la mia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex centravanti della Juve, Gonzalo, oggi all’Inter di, ha rilasciato un’intervista alla “CBS”. “sempre stato curioso riguardo alla MLS, dopo averla guardata sempre con attenzione visto che ci giocava mio fratello e altri grandi giocatori. Ma volevo venire qui con l’intenzione di essere di nuovo felice di giocare e credo che l’Intermi abbia dato tutto quello di cui avevo bisogno. Venire qui, in questo campionato, mi dà di nuovo quella sensazione di quando ero bambino e mi divertivo a giocare, mentre quando ero in Europa non la avevo più per molti motivi diversi. Credo che, da un punto di vista mediatico, l’Europa fosse troppo. Dovevo dimostrare qualcosa partita dopo partita, il che è quel che ho fatto in tutta la mia ...

