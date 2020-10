Giulia De Lellis felice per il suo ex | Nuova fiamma all’orizzonte?

Leggi su giornal

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ormai si sa,Deè un personaggio molto discusso soprattutto in queste ultime 24 ore, dopo i vari casi di violenza gratuita contro di lei, è tornata a parlare di Andrea Damante. La loro storia l’ha conosciamo ovviamente tutti, anche grazie ai vari tira e molla e il libro scritto dall’influencer dopo essere stata tradita da l’ex tronista. Sembravano essersi ritrovati questa volta, ma invece la loro relazione non è durata e hanno definitamente messo un punto ad essa. Ciò che però è da render noto è la felicità dinel vedere il suo ex di nuovocosa che gli ha sempre augurato e che si augura anche verso sé stessa.Deper il suo ex Anche questa ...