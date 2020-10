Elisabetta Gregoraci fidanzata fuori il GF | Bomba a Mattino Cinque (Di martedì 20 ottobre 2020) La domanda cult al Grande Fratello Vip è la seguente: Elisabetta Gregoraci è fidanzata? Alfonso Signorini l’ha messa con le spalle al muro affermato che, comunque sia, fosse in grado di confermare o smentire la sua risposta. A smascherare il tutto è stata un’amica della Gregoraci, ovvero Arianna David. Nel corso della messa in onda … L'articolo Elisabetta Gregoraci fidanzata fuori il GF Bomba a Mattino Cinque proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) La domanda cult al Grande Fratello Vip è la seguente:? Alfonso Signorini l’ha messa con le spalle al muro affermato che, comunque sia, fosse in grado di confermare o smentire la sua risposta. A smascherare il tutto è stata un’amica della, ovvero Arianna David. Nel corso della messa in onda … L'articoloil GFproviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : GF Vip nella notte scoppia la lite tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: lei lo manda a quel paese lui sco… - softgra : RT @magicawaitsforu: Alfonso: sei una che se la tira? EliGreg: ma penso proprio di no. Una che sta nel cucurio e non si lamenta non se la t… - gayasilvestri : RT @aslkpoqw9: Guardate come Tommaso Zorzi ha fatto crollare Elisabetta Gregoraci. #GFVIP - callmesime_ : RT @aslkpoqw9: Guardate come Tommaso Zorzi ha fatto crollare Elisabetta Gregoraci. #GFVIP - CheDonnait : Hai capito Elisabetta Gregoraci, zitta zitta. #GFVIP #mattino5 -