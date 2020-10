Eleonora Daniele interrompe la diretta : “Una spina nel fianco” (Di martedì 20 ottobre 2020) Eleonora Daniele è andata anche oggi in onda con Storie Italiane ma è stata costretta a interrompere prima la diretta dare spazio a TG Parlamento ma, a lasciare senza parole, troviamo un commento davvero molto particolare fatto da uno degli opinionisti di Storie Italiane. Sono stati tanti i temi caldi trattati anche oggi a Storie … L'articolo Eleonora Daniele interrompe la diretta : “Una spina nel fianco” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020)è andata anche oggi in onda con Storie Italiane ma è stata costretta are prima ladare spazio a TG Parlamento ma, a lasciare senza parole, troviamo un commento davvero molto particolare fatto da uno degli opinionisti di Storie Italiane. Sono stati tanti i temi caldi trattati anche oggi a Storie … L'articolola: “Unanel fianco” proviene da www.meteoweek.com.

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - elenaricci1491 : Un mese dall'omicidio. Parenti e amici ricordano Eleonora e Daniele #Lecce - LecceSette : Un mese dalla morte di Eleonora e Daniele: questa settimana messa in suffragio -