Dinamo Kiev Juve 0-2 | sintesi e tabellino del match

(Di martedì 20 ottobre 2020) Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj la prima giornata di Champions League 2020/21 tra, risultato e cronaca live Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj,si affrontano nelvalido per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021.0-2 MOVIOLA 84′ Gol di Morata – Cuadrado crossa, Morata anticipa il difensore e arriva sulla palla: doppietta per lo spagnolo 58′ Ammonito Demiral – Entrata pericolosa di Demiral su Supryaga: cartellino giallo 50′ Ammonito Cuadrado – Intervento in scivolata di Cuadrado: cartellino giallo 46′ ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - periodicodaily : Dinamo Kiev-Juventus: le probabili formazione - PeriodicoDaily Sport - eleitaliana : RT @RaiSport: ?? La #Juventus batte 2-0 la #DinamoKiev I bianconeri trascinati da #Morata che firma una doppietta ?? -

KIEV - Un grandissimo Morata consegna alla Juventus una vittoria d'oro in casa della Dinamo Kiev: il numero nove bianconero stende gli ucraini con una doppietta nella ripresa. Un infortunio in difesa ...