Covid, De Magistris infierisce su De Luca: «Gravi errori. Finiremo presto nel disastro del lockdown» (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid, De Magistris infierisce su De Luca. E pesantemente anche. I dissidi tra sindaco di Napoli e governatore della Campania sono al clou. E nelle ultime ore la temperatura dello scontro ha registrato delle impennate quasi senza precedenti. Tanto che, in merito alla controversa decisione del presidente di Regione, presa in assoluta autonomia, di chiudere le scuole e infliggere un giro di vite alla movida partenopea, hanno fatto saltare il primo cittadino sulla sua poltrona. Così oggi, De Magistris torna a dire: «Penso ci siano stati errori molto Gravi della Regione e non è uno scaricabarile. I numeri parlano da soli. In Campania andremo sicuramente in lockdown». Covid, De Magistris ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020), Desu De. E pesantemente anche. I dissidi tra sindaco di Napoli e governatore della Campania sono al clou. E nelle ultime ore la temperatura dello scontro ha registrato delle impennate quasi senza precedenti. Tanto che, in merito alla controversa decisione del presidente di Regione, presa in assoluta autonomia, di chiudere le scuole e infliggere un giro di vite alla movida partenopea, hanno fatto saltare il primo cittadino sulla sua poltrona. Così oggi, Detorna a dire: «Penso ci siano statimoltodella Regione e non è uno scaricabarile. I numeri parlano da soli. In Campania andremo sicuramente in»., De...

