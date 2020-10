Covid | 20 ottobre | in Fvg 131 nuovi casi e 2 decessi

Leggi su udine20

(Di martedì 20 ottobre 2020) Oggi sono stati rilevati 131contagi (3.915 tamponi eseguiti) e 2da-19 in Friuli Venezia Giulia, si tratta di una persona residente a Gorizia e di una residente a Pordenone. 40 Udine58 Trieste19 Pordenone13 Gorizia1 persona da fuori regione Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in Friuli Venezia Giulia dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.636, di cui: 2.215 a Trieste, 2.291 a Udine, 1.400 a Pordenone e 692 a Gorizia, alle quali si aggiungono 38 persone da fuori regione. Iattuali di infezione sono 1.943. Salgono a 14 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 65 i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 366, con la seguente suddivisione ...