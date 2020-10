Atalanta pronta per il Midtjylland. Gasperini: "Questa è una partita che conta" (Di martedì 20 ottobre 2020) Bergamo, 20 ottobre 2020 - "Questa è già una partita che conta". L'Atalanta domani alle 21 debutta in Champions League in Danimarca, a Herning, sul campo degli esordienti del Midtjylland. Gara facile ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) Bergamo, 20 ottobre 2020 - "; già unache". L'domani alle 21 debutta in Champions League in Danimarca, a Herning, sul campo degli esordienti del. Gara facile ...

sportli26181512 : Champions League, le formazioni tipo delle 28 squadre straniere: Tolte Juve, Inter, Atalanta e Lazio, come giochera… - Martinviggiano1 : La fiducia fa la differenza, sempre! Il Milan è tornato a fare il Milan. Il Napoli cresce come squadra sempre di pi… - Luigio99 : @ZZiliani Sbagliato, era per essere più pronta e riposata contro L'Atalanta ?? - celihaicieliblu : RT @Diego31883: @pisto_gol è già pronta la lista delle scuse che ci saranno per l'Atalanta: I suoi giocatori sono andati in nazionale han… - 26_maggio13 : @marcomempi Adesso dicono che l'Atalanta ha fatto turnover..cambiando 3 giocatori?? Turnover?? Allora non è pronta… -