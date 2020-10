A2A | Mazzoncini | “Programmati investimenti significativi in rinnovabili”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – A2A in qualità di multiutility di profilo nazionale, ben più ampio rispetto alle municipalizzate da cui trae origine, “deve guardare al fine più che al mezzo” e “consentire ai cittadini di vivere meglio possibile, in maniera più sostenibile, utilizzando le tre risorse chiave – terra, acqua, aria – nel modo migliore possibile, usando la tecnologia che uomo è riuscito a sviluppare”. Lo ha affermato l’Amministratore delegato di A2A, Renato, descrivendo la poliedrica attività del Gruppo, che spazia dalla fornitura di elettricità ed acqua, alla gestione dei rifiuti, senza tralasciare la mobilità. Per quanto concerne la transizione energetica, A2A ha destinato una quota rilevante didel nuovo Piano alle geo rinnovabili, ...