Una settimana in dieci morsi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le scelte della redazione per cose buone da gustare e luoghi ameni da visitare, oggetti da collezionare e altro che non ci sta nelle categorizzazioni classiche. Un ristorante Mi c'ha portato a pranzo un caro amico, al Sottobosco: siamo nel cuore dell'ex scalo di Porta Romana (là dove Miuccia Prada veglia su di noi dall'alto della Fondazione, per intenderci), e questo «ristoro di quartiere» m'è rimasto nel cuore. Suona come un cliché sostenere che mi sono sentita come a casa, ma non saprei come altro descrivere la sensazione che provavo mentre mangiavo un piatto di polenta con porcini annaffiato da un calice di Pinot Nero (il mio amico ha optato per dei rigatoni al sugo di coda, nel caso ve lo steste chiedendo). Niente fronzoli inutili, cucina schietta e genuina, una gestione giovane e capace, prezzi più che onesti: un ...

