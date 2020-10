Un governo di incapaci. Ma noi siamo diventati tanti piccoli sceriffi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Il governo ha deliberato nuove misure restrittive dovute ad un’emergenza sanitaria che nei numeri non esiste, limitando ulteriormente le libertà individuali, soprattutto quelle cosiddette di assembramento. La tendenza è ormai chiara ed è quella di contenere il più possibile le occasioni dello stare insieme (quello che i buonisti ci vogliono forzare ad accettare ma non tra di noi, sia mai!), la socialità basilare soprattutto in un mondo disumanizzato ed atomizzato come il nostro, le discussioni – si, anche quelle “becere” da bar – ogni sforzo di creare quel vincolo politico ed umano, quel collante necessario affinché vi sia un popolo e, dunque, una nazione. Il nuovo cittadino post covid deve starsene tranquillo e muto, frustrato, casalingo, isolato, vezzeggiato dai sistemi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Ilha deliberato nuove misure restrittive dovute ad un’emergenza sanitaria che nei numeri non esiste, limitando ulteriormente le libertà individuali, soprattutto quelle cosiddette di assembramento. La tendenza è ormai chiara ed è quella di contenere il più possibile le occasioni dello stare insieme (quello che i buonisti ci vogliono forzare ad accettare ma non tra di noi, sia mai!), la socialità basilare soprattutto in un mondo disumanizzato ed atomizzato come il nostro, le discussioni – si, anche quelle “becere” da bar – ogni sforzo di creare quel vincolo politico ed umano, quel collante necessario affinché vi sia un popolo e, dunque, una nazione. Il nuovo cittadino post covid deve starsene tranquillo e muto, frustrato, casalingo, isolato, vezzeggiato dai sistemi di ...

