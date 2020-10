Ultime Notizie Roma del 19-10-2020 ore 10:10 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale lunedì 19 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale e dalla stazione entra in vigore oggi il nuovo dpcm con le misure anti covid annunciate ieri sera da Conte una stretta prudente proporzionale i sindaci potranno chiudere dopo le 21 piazze e vie della movida a rischio i locali di ristorazione potranno servire al tavolo dalle 5 a mezzanotte fino alle 18 se non al tavolo nessun limite al servizio a domicilio nei per le attività in ospedali aeroporti Autogrill da mercoledì ingresso 9 le scuole superiori una settimana di tempo le palestre per adeguarsi alle norme altrimenti dovranno chiudere niente Sport amatoriali squadra fiere solo da livello nazionale non è un no definitivo ma comunque una bocciatura quella di Conte al mese il premier afferma che il prestito verrà chiesto se ci sarà un fabbisogno di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020)dailynews radiogiornale lunedì 19 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale e dalla stazione entra in vigore oggi il nuovo dpcm con le misure anti covid annunciate ieri sera da Conte una stretta prudente proporzionale i sindaci potranno chiudere dopo le 21 piazze e vie della movida a rischio i locali di ristorazione potranno servire al tavolo dalle 5 a mezzanotte fino alle 18 se non al tavolo nessun limite al servizio a domicilio nei per le attività in ospedali aeroporti Autogrill da mercoledì ingresso 9 le scuole superiori una settimana di tempo le palestre per adeguarsi alle norme altrimenti dovranno chiudere niente Sport amatoriali squadra fiere solo da livello nazionale non è un no definitivo ma comunque una bocciatura quella di Conte al mese il premier afferma che il prestito verrà chiesto se ci sarà un fabbisogno di ...

fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - fanpage : ??NUOVO #DPCM, alle 20:00 circa conosceremo il contenuto del decreto, si prospettano misure più stringenti - Notiziedi_it : Covid-19, ultime notizie – In India, altri 55.722 nuovi contagi in 24 ore. Giorgia Meloni attacca il governo: «Risc… - DanteFasci : RT @Corriere: Qui tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus in Italia e nel mondo ?? -