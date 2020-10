Tre persone finiscono all'ospedale di Tempio dopo aver mangiato funghi (Di lunedì 19 ottobre 2020) 079 - 678333 , Visited 1 times, 10 visits today, Notizie Simili: Nuovi reparti, offerte e servizi: come sarà il nuovo… Ospedali e ambulatori della Sardegna, milioni di… A Olbia ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 19 ottobre 2020) 079 - 678333 , Visited 1 times, 10 visits today, Notizie Simili: Nuovi reparti, offerte e servizi: come sarà il nuovo… Ospedali e ambulatori della Sardegna, milioni di… A Olbia ...

Mov5Stelle : “Le persone che entreranno in questa squadra dovranno avere tre caratteristiche: onestà, trasparenza e competenza.”… - fanpage : Avrebbero dovuto mettersi in isolamento domiciliare ma proprio in quella casa hanno organizzato una mega festa con… - monevthar : @Sarvcasm ho bisogno di tre persone solamente ?? - Mbyk019285 : RT @XRfvg: Siamo rimast* incatenat* per tre giorni davanti ad un’entrata di ENI @eni , tra i vari motivi c’erano persone del FVG che chiede… - pietropiffari : Simpatizziamo con S. AGOSTINO richiamandoci a < rientrare in noi stessi>,perchè siamo noi stessi, come persone (nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre persone Muore nello scontro frontale Tre persone in gravi condizioni LA NAZIONE Covid Toscana, 986 nuovi casi e 12 morti

Sono 986 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore registrati in Toscana - 462 nei territori dell’Asl Centro, 363 nella Nord Ovest e 161 nella Sud est – i quali portano il numero ...

Coronavirus in Toscana, altri 986 casi e 12 decessi

Il bollettino regionale di lunedì 19 ottobre. Positivo il 13,7 per cento delle persone sottoposte agli ultimi controlli. Sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, 511 sono ricoverati ...

Sono 986 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore registrati in Toscana - 462 nei territori dell’Asl Centro, 363 nella Nord Ovest e 161 nella Sud est – i quali portano il numero ...Il bollettino regionale di lunedì 19 ottobre. Positivo il 13,7 per cento delle persone sottoposte agli ultimi controlli. Sale a 10.851 il numero di chi al momento è ancora malato, 511 sono ricoverati ...