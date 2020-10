Selvaggia Lucarelli durissima con Barbara D’Urso “Che vergogna!” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli non ha gradito il siparietto andato in onda ieri sera a Live- Non è la D’Urso dove Fabrizio Corona, dopo essere intervenuto per parlare dei rapporti con Nina Moric, è stato invitato ad interrompere il collegamento! Tramite il suo profilo social Selvaggia è di nuovo tornata a parlare di una questione che negli ultimi giorni sta facendo molo discutere: quella legata a Fabrizio Corona e aiArticolo completo: Selvaggia Lucarelli durissima con Barbara D’Urso “Che vergogna!” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020)non ha gradito il siparietto andato in onda ieri sera a Live- Non è la D’Urso dove Fabrizio Corona, dopo essere intervenuto per parlare dei rapporti con Nina Moric, è stato invitato ad interrompere il collegamento! Tramite il suo profilo socialè di nuovo tornata a parlare di una questione che negli ultimi giorni sta facendo molo discutere: quella legata a Fabrizio Corona e aiArticolo completo:conD’Urso “Che vergogna!” dal blog SoloDonna

Tullio Solenghi commenta i giudici di Ballando con le stelle: "Severi e a volte ingenerosi" Regge bene Ballando con le stelle il sabato sera contro Tu sì ...

“Ma Giuseppe Conte voleva vedere la fine di Roma-Benevento?”. Tra il serio e il faceto Selvaggia Lucarelli non l’ha toccata piano sul premier, che ha chiuso una domenica bestiale con una conferenza ...

