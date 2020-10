Orlando | va bene candidatura Calenda | discutibile delegittimi primarie

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Non sono un fan delle, non ho mai sostenuto che fossero un carattere essenziale del Pd a differenza di molti miei compagni di partito. Lesono un mezzo e non un fine. Un mezzo pero’ che in momenti difficili ha saputo mobilitare energie, rompere rendite e sclerotizzazioni e consentito a molti cittadini di partecipare ad una scelta grazie alla passione e al sacrificio di tantissimi volontari”. Cosi’ su Facebook il vicesegretario del PD, Andrea. “Detto questo, trovo assolutamente legittimo chesi candidi a sindaco di Roma e altresi’ che decida di non partecipare alledel centrosinistra- spiega- Mi pare invece assaiil tentativo di delegittimare lo strumento con ...