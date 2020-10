Operazione Delphis 2020 | al via la 24ª edizione | in arrivo “sorprese interessanti”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La 24ªdell’, la prima organizzata in autunno dall’Associazione Battibaleno, si è svolta domenica 18 ottobre con una partecipazione entusiasta e superiore alle attese di diportisti da tutta Italia. Gli equipaggi della flottasono partiti dalle coste di tutte le regioni marittime, a partire dalla Liguria che ha visto in mare 40 imbarcazioni. Significativa anche la presenza di una ventina di equipaggi partiti dalla Francia. La partecipazione numerosa è stata favorita dall’impegno dei numerosi circoli nautici che hanno aderito, in particolare della Lega Navale Italiana, che hanno contribuito significativamente come ogni anno alla riuscita dell’. Si sono distinti inoltre il Gruppo Pelagos ...