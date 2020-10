Nuovo dpcm | palestre e piscine osservate speciali per una settimana Poi la decisione

(Di lunedì 19 ottobre 2020), verdetto rinviato. Il, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte, non scioglie i nodi relativi agli impianti. 'C'è stato un intenso dialogo anche il Cts. Abbiamo ...

CottarelliCPI : Il contagio avanza. Oggi arriva un nuovo DPCM. Ma più importante del DPCM sarà il nostro comportamento. Di tutti, g… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Conte sul nuovo #Dpcm ?? - fattoquotidiano : Immuni, dopo il boicottaggio da parte delle Regioni il nuovo Dpcm obbliga le Asl a caricare sulla app il codice di… - lamescolanza : Nuovo #dpcm 18 ottobre, le misure anti- #COVID19 di @GiuseppeConteIT per scongiurare il #lockdown - La Mescolanza -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

Una conferenza stampa attesa quella del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che intorno alle 21.30 di ieri - 29 ottobre, è intervenuto per illustrare il nuovo Dpcm con misure più restrittive per ...Cosa succede per lo sport dilettantistico, alla luce del nuovo Dpcm firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte? Questo è il testo ufficiale: e) “Sono consentiti soltanto gli eventi ...