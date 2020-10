Nuoto, Barelli risponde a Conte: “Abbiamo sempre applicato con diligenza il protocollo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Sono perplesso su come è stata posta ieri in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte la questione delle piscine e delle palestre, perché non vanno ammucchiate”. Questo il commento schietto del presidente della FederNuoto, Paolo Barelli, in merito al nuovo Dpcm, in vigore da oggi 19 ottobre 2020, sulla probabile chiusura di palestre e piscine se non dovessero essere rispettati i protocolli anti Covid. ‘‘E’ chiaro che si debba approfondire la questione, cercando di capire chi ha dato quelle determinate informazioni a chi di dovere – ha proseguito Barelli riferendosi alla frase di ieri del premier secondo cui ci sarebbero degli impianti non ancora a norma – Tutti i gestori di piscine hanno speso centinaia di migliaia di euro per mettersi al ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Sono perplesso su come è stata posta ieri in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppela questione delle piscine e delle palestre, perché non vanno ammucchiate”. Questo il commento schietto del presidente della Feder, Paolo, in merito al nuovo Dpcm, in vigore da oggi 19 ottobre 2020, sulla probabile chiusura di palestre e piscine se non dovessero essere rispettati i protocolli anti Covid. ‘‘E’ chiaro che si debba approfondire la questione, cercando di capire chi ha dato quelle determinate informazioni a chi di dovere – ha proseguitoriferendosi alla frase di ieri del premier secondo cui ci sarebbero degli impianti non ancora a norma – Tutti i gestori di piscine hanno speso centinaia di migliaia di euro per mettersi al ...

