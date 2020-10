Myriam Catania | “Una macchina mi ha preso in pieno in faccia Mi hanno ‘tolto’ la faccia e messo delle viti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020), ospite a “Domenica Live”, ha ricordato i momenti difficilissimi del terribile incidente che l’ha vista protagonista nella primavera del 2006. L’attrice era a bordo del suo motorino ad un certo punto unal’ha presa inperché “un cartello dello Stop era stato rimosso e la segnaletica orizzontale era stata cancellata e la municipale mi ha dato ragione”. L’ex inquilina del “Grande Fratello Vip” è rimasta immobile a letto per quattro giorni in coma indotto, riportando gravi danni al volto con problemi di memoria a causamassicce cure “per abbassare l’attività cerebrale per non avere crisi epilettiche”. Christian De Sica ha consigliato alla madre Rossella Izzo un ottimo ...