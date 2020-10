Mes, a dire no ci perdono gli italiani (Di lunedì 19 ottobre 2020) Purtroppo ci risiamo. Dopo i mesi peggiori della pandemia e di un incubo comunicativo pressante e allarmistico ieri abbiamo assistito nuovamente all’ennesima conferenza stampa di Conte. Non basta la pericolosità del virus in sé, ci si mette anche l’ansia generata da annunci costanti di una conferenza stampa del Premier in prima serata a parlare alla Nazione. Giorni di nuova attesa, di nuove preoccupazioni, di cittadini e imprenditori allarmati per probabili e annunciate chiusure. Coprifuoco, chiusure, limiti, libertà controllata. Insomma, stress gratuito sulle spalle della gente. E come fai a fregartene. Sei lì che stai cenando in casa, magari pure con la mascherina solo leggermente abbassata (sia mai che qualche vicino ti veda e faccia la spia), e aspetti le parole di Conte. Prima alle 20, poi ritarda e ti fa pure raffreddare la cena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Purtroppo ci risiamo. Dopo i mesi peggiori della pandemia e di un incubo comunicativo pressante e allarmistico ieri abbiamo assistito nuovamente all’ennesima conferenza stampa di Conte. Non basta la pericolosità del virus in sé, ci si mette anche l’ansia generata da annunci costanti di una conferenza stampa del Premier in prima serata a parlare alla Nazione. Giorni di nuova attesa, di nuove preoccupazioni, di cittadini e imprenditori allarmati per probabili e annunciate chiusure. Coprifuoco, chiusure, limiti, libertà controllata. Insomma, stress gratuito sulle spalle della gente. E come fai a fregartene. Sei lì che stai cenando in casa, magari pure con la mascherina solo leggermente abbassata (sia mai che qualche vicino ti veda e faccia la spia), e aspetti le parole di Conte. Prima alle 20, poi ritarda e ti fa pure raffreddare la cena ...

BentivogliMarco : Non solo, neanche un giornalista che dopo aver sentito le bufale proferite da #Conte sul #Mes lo abbia interrotto… - bendellavedova : In un momento così drammatico, #Conte in diretta Tv riesce a dire che prendere il #Mes comporterebbe nuove tasse o… - FrancescoBonif1 : L'occasione per fare quello che Draghi chiama 'debito buono' è adesso: investire su medici e infermieri, sulla rice… - Giordan30423124 : RT @Pgreco_: Quando va in diretta a dire menzogne a tonnellate, viene osannato. Ieri ha detto una - UNA - cosa vera, sul MES, lo stanno mas… - emanuele7771 : RT @antoniopolito1: Non si può davvero dire che Conte non ascolti l’opposizione. Sul Mes ha seguito alla lettera la linea Borghi-Bagnai -

Ultime Notizie dalla rete : Mes dire Mes, a dire no ci perdono gli italiani Il Fatto Quotidiano Coronavirus, ecco perché Giuseppe Conte non vuole usare il Mes

Il Mes è l’ultima spiaggia a cui ricorrere per un Paese in estrema difficoltà, in crisi. E se un Paese ricorre al MES, vuol dire che ha perso credibilità finanziaria: nessuno si fida ad acquistare i ...

Renzi: “Con il no al Mes, Conte fa felici Salvini e Meloni”

Per il premier: quei “fondi non sono la panacea” per il leader di Iv, invece, “questa valutazione è un grave errore politico” ...

Il Mes è l’ultima spiaggia a cui ricorrere per un Paese in estrema difficoltà, in crisi. E se un Paese ricorre al MES, vuol dire che ha perso credibilità finanziaria: nessuno si fida ad acquistare i ...Per il premier: quei “fondi non sono la panacea” per il leader di Iv, invece, “questa valutazione è un grave errore politico” ...