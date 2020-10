Mercato Juve | affare Zappa | la verità sul colpo dal Cagliari

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In queste prime quattro giornate di campionato di Serie A, parecchi giovani calciatori si starebbero mettendo in mostra sfoggiando qualità ed abilità indiscutibili. Tra questi vi sarebbe anche un certo Gabriele, reduce da una grande partita disputata ieri contro il Torino. Il terzino delè stato protagonista nella vittoria degli isolani all’Olimpico confermandosi un buonissimo prospetto per la Nazionale Italiana. Nel corso dell’ultima sessione di calcio, lantus avrebbe provato ad ingaggiarlo, ma l’sarebbe sfumato per un motivo ben preciso. LEGGI ANCHE: Calcio: Liverpool pronto alla super offerta allantus LEGGI ANCHE: Calciontus: ...

