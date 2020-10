Lombardia, coprifuoco alle 23 da giovedì: via libera dal ministro Speranza (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in Lombardia“. Roberto Speranza, ministro della Salute, dà il via libera alle misure più restrittive che verranno applicate lungo il territorio regionale della Lombardia a partire da giovedì 22 ottobre. coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino successivo con conseguente stop di tutte le attività e spostamenti eccetto casi speciali (lavoro e comprovate necessità). “Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore” ha detto Speranza all’Ansa. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Sono d’accordo sull’ipotesi di misure più restrittive in“. Robertodella Salute, dà il viamisure più restrittive che verranno applicate lungo il territorio regionale dellaa partire da giovedì 22 ottobre.235 del mattino successivo con conseguente stop di tutte le attività e spostamenti eccetto casi speciali (lavoro e comprovate necessità). “Ho sentito il Presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore” ha dettoall’Ansa.

