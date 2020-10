Live Non è la D’Urso, la rabbia di Enrico Montesano: “Mi hanno teso un tranello solo perchè non la penso come gli altri” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Enrico Montesano è stato ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso per parlare di quanto successo la scorsa settimana, quando è stato fermato dalla polizia mentre partecipava a una manifestazione in piazza Montecitorio a Roma assieme a Matteo Salvini perchè non indossava la mascherina e si rifiutava di metterla. “È stato un tranello che mi hanno fatto solo perché non la penso come la vulgata generale”, ha detto l’attore in collegamento con il salotto di Barbara D’Urso. “Questo è un tranello che mi è stato fatto perché io ho fatto le dichiarazioni in cui mantenendo le distanze all’aperto, posso evitare la mascherina. Io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)è stato ospite dell’ultima puntata diNon è la D’Urso per parlare di quanto successo la scorsa settimana, quando è stato fermato dalla polizia mentre partecipava a una manifestazione in piazza Montecitorio a Roma assieme a Matteo Salvini perchè non indossava la mascherina e si rifiutava di metterla. “È stato unche mifattoperché non lala vulgata generale”, ha detto l’attore in collegamento con il salotto di Barbara D’Urso. “Questo è unche mi è stato fatto perché io ho fatto le dichiarazioni in cui mantenendo le distanze all’aperto, posso evitare la mascherina. Io ...

