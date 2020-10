Lazio, Inzaghi: “Mi aspetto una reazione. Rinnovo? Nessun problema con Lotito” (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è adrenalina intorno all’ambiente Lazio in vista del ritorno dopo 13 anni in Champions League. I biancocelesti, che scenderanno in campo contro il Borussia Dortmund domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico, ritrovano il sogno della massima competizione europea proprio nel momento più difficile. La Lazio infatti arriva dal pesante ko di Genova contro la Sampdoria, una sconfitta senza attenuanti giunta al termine di una delle prestazioni peggiori dell’era Inzaghi. “Avremmo voluto l’esordio in Champions davanti ai nostri tifosi perchè sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Veniamo da una brutta prestazione e domani dovremo avere un altro atteggiamento. In questi anni abbiamo dimostrato grande cattiveria e dovremo ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è adrenalina intorno all’ambientein vista del ritorno dopo 13 anni in Champions League. I biancocelesti, che scenderanno in campo contro il Borussia Dortmund domani sera alle ore 21 allo Stadio Olimpico, ritrovano il sogno della massima competizione europea proprio nel momento più difficile. Lainfatti arriva dal pesante ko di Genova contro la Sampdoria, una sconfitta senza attenuanti giunta al termine di una delle prestazioni peggiori dell’era. “Avremmo voluto l’esordio in Champions davanti ai nostri tifosi perchè sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Veniamo da una brutta prestazione e domani dovremo avere un altro atteggiamento. In questi anni abbiamo dimostrato grande cattiveria e dovremo ...

