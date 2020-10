Inter, buone notizie per Bastoni: secondo tampone negativo e torna in gruppo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Recupera qualche pezzo pregiato Antonio Conte per la sua Inter in vista dell'impegno in settimana in Champions League. Dopo aver disputato il derby contro il Milan in piena emergenza, i nerazzurri possono sorridere: Bastoni e Nainggolan sono recuperati.Inter: Bastoni c'ècaption id="attachment 1005561" align="alignnone" width="589" Bastoni (getty images)/captionAttraverso una stories Instagram Bastoni ha annunciato di non essere più positivo al coronavirus. "Anche il secondo tampone è negativo. Ci siamo!". Il classe 1999 ha così comunicato la buona notizia per sé e per tutto l'ambiente Inter. Il difensore tornerà dunque a disposizione di Antonio Conte probabilmente per la gara di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Recupera qualche pezzo pregiato Antonio Conte per la suain vista dell'impegno in settimana in Champions League. Dopo aver disputato il derby contro il Milan in piena emergenza, i nerazzurri possono sorridere:e Nainggolan sono recuperati.c'ècaption id="attachment 1005561" align="alignnone" width="589"(getty images)/captionAttraverso una stories Instagramha annunciato di non essere più positivo al coronavirus. "Anche il. Ci siamo!". Il classe 1999 ha così comunicato la buona notizia per sé e per tutto l'ambiente. Il difensore tornerà dunque a disposizione di Antonio Conte probabilmente per la gara di ...

