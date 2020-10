In D Campobasso, Notaresco e Recanatese in vetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Dopo appena quattro giornate, cinque per i gironi A e C a venti squadre, nel campionato di Serie D, 166 formazioni, non ci sono più squadre a punteggio pieno tra quelle che hanno disputato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - Dopo appena quattro giornate, cinque per i gironi A e C a venti squadre, nel campionato di Serie D, 166 formazioni, non ci sono più squadre a punteggio pieno tra quelle che hanno disputato ...

Ultime Notizie dalla rete : Campobasso Notaresco In D Campobasso, Notaresco e Recanatese in vetta Corriere dello Sport.it Cynthialbalonga calcio, Pace stende il Castelfidardo

Genzano (Rm) – La Cynthialbalonga vince la sua seconda gara interna stagionale (su due disputate) battendo il Castelfidardo per 1-0. Ma la gara è stata davvero tirata con gli ospiti marchigiani (che a ...

Serie D/F, 4^ giornata: il derby va alla Vastese

In Serie D, tra le Abruzzesi, vincono Notaresco e Castelnuovo, mentre il derby va alla Vastese che piega il Pineto. Pari esterno pesante per il Real Giulianova.

