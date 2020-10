I sindaci rompono col governo | Decaro | “Non parteciperemo più alle cabine di regia”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “Il governo ha voluto scaricare la responsabilità del coprifuoco sui sindaci: non è possibile che siano i sindaci a chiudere le piazze e le vie della movida. I sindaci non possono controllare: per questo abbiamo preteso che sparisse dal testo del Dpcm la parola sindaco”. Così Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

I sindaci hanno sempre mostrato spirito di collaborazione nonostante non abbiano trovato ascolto nelle istituzioni che ora devono cambiare rotta perché non possiamo essere lasciati soli". Le proteste, ...LA REAZIONETREVISO Più pattuglie e più controlli. Il sindaco Mario Conte non intende lasciar passare senza conseguenze la rissa accaduta venerdì sera in piazza Indipendenza. Poco dopo le 23, ...