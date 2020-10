Harry Potter, reunion dopo 19 anni? (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Harry Potter e la pietra filosofale” locandina del film – Photo credit: dal webSono passati ben 19 anni dal debutto in sala di Harry Potter e la pietra filosofale, il primo film della fortunatissima saga di J. K. Rowling. L’anniversario sarà il 16 novembre e quest’anno Tom Felton, che ha interpretato Draco Malfoy, vorrebbe organizzare una reunion con l’intero cast di Harry Potter. Tom Felton propone la reunion di Harry Potter In una recente intervista con ET Online, Tom Felton ha raccontato di aver rivisto gli ex colleghi James e Oliver Phelps. Per festeggiare il diciannovesimo anniversario, però, vorrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) “e la pietra filosofale” locandina del film – Photo credit: dal webSono passati ben 19dal debutto in sala die la pietra filosofale, il primo film della fortunatissima saga di J. K. Rowling. L’versario sarà il 16 novembre e quest’anno Tom Felton, che ha interpretato Draco Malfoy, vorrebbe organizzare unacon l’intero cast di. Tom Felton propone ladiIn una recente intervista con ET Online, Tom Felton ha raccontato di aver rivisto gli ex colleghi James e Oliver Phelps. Per festeggiare il diciannovesimoversario, però, vorrebbe ...

UptonogoodLu : RT @REBELFLEVR: “Eh ma Tom Felton dopo Harry Potter è finito nel dimenticatoio”. Tom Felton intanto: ha collaborato per un musical, ha fatt… - REBELFLEVR : “Eh ma Tom Felton dopo Harry Potter è finito nel dimenticatoio”. Tom Felton intanto: ha collaborato per un musical,… - 1am_tahh : @happierteddy Harry Potter akshshsks - HAAHAHHAHAAHAHA : RT @dravonfly: Siamo nel 2020 e ancora la gente parla di harry potter - chuukorita : @n0ctivaguss un tipo che hanno fancastato come young james di harry potter, un certo aaron -