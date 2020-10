Halloween ai tempi del Covid: crolla il giro d’affari (Di lunedì 19 ottobre 2020) La spesa degli italiani per Halloween è crollata con la pandemia: senza feste a tema nessuno compra maschere e travestimenti crolla la spesa degli italiani per Halloween. Lo afferma il Codacons, che stima gli effetti dell’emergenza Covid sulla ricorrenza del 31 ottobre, occasione che da anni coinvolge un numero crescente di italiani al punto che… L'articolo Halloween ai tempi del Covid: crolla il giro d’affari Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) La spesa degli italiani perta con la pandemia: senza feste a tema nessuno compra maschere e travestimentila spesa degli italiani per. Lo afferma il Codacons, che stima gli effetti dell’emergenzasulla ricorrenza del 31 ottobre, occasione che da anni coinvolge un numero crescente di italiani al punto che… L'articoloaidelild’affari Corriere Nazionale.

Crolla la spesa degli italiani per Halloween. Lo afferma il Codacons, che stima gli effetti dell’emergenza Covid sulla ricorrenza del 31 ottobre, occasione che da anni coinvolge un numero crescente di ...

