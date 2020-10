Giuseppe Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni: la sua richiesta alla coppia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora non si sono sedati i malumori e il dibattito dopo il nuovo controverso DPCM emanato ieri dopo una diretta del premier Giuseppe Conte. Troppo leggero, troppo “scaricabarile”, troppo severo e discriminante: tante le reazioni alle nuove misure contro l’emergenza Coronavirus, i cui numeri in Italia hanno subito una preoccupante impennata nelle scorse settimane. Farà sicuramente discutere anche questa nuova iniziativa del premier, che coinvolge Fedez e Chiara Ferragni. Coronavirus, Conte manda in campo gli influencer Sembra infatti, stando a quanto ha riportato lo stesso cantante sul proprio profilo Instagram, che il Governo abbia deciso di giocarsi “tutte le carte” per sensibilizzare – di nuovo – i cittadini a rispettare le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ancora non si sono sedati i malumori e il dibattito dopo il nuovo controverso DPCM emanato ieri dopo una diretta del premier. Troppo leggero, troppo “scaricabarile”, troppo severo e discriminante: tante le reazioni alle nuove misure contro l’emergenza Coronavirus, i cui numeri in Italia hanno subito una preoccupante impennata nelle scorse settimane. Farà sicuramente discutere anche questa nuova iniziativa del premier, che coinvolge. Coronavirus,manda in campo gli influencer Sembra infatti, stando a quanto ha riportato lo stesso cantante sul proprio profilo Instagram, che il Governo abbia deciso di giocarsi “tutte le carte” per sensibilizzare – di nuovo – i cittadini a rispettare le ...

(AGR) Il Consiglio dei Ministri si è riunito domenica 18 ottobre 2020, alle ore 1.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza ...

I sindaci spariscono dal dpcm, ira contro Conte. Il Viminale rassicura: «Saranno supportati dai prefetti»

Il giorno dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte e la firma al nuovo Dpcm le cui misure dovrebbero cercare di contenere i contagi da Covid-19, è polemica tra i sindaci e ...

Il giorno dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte e la firma al nuovo Dpcm le cui misure dovrebbero cercare di contenere i contagi da Covid-19, è polemica tra i sindaci e ...