Galli: "Sono ottimista, ma dobbiamo impegnarci ad invertire la tendenza. De Luca? Interventi giusti" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Interrogato da Skytg24 sul nuovo dpcm, il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli risponde con un velo di ottismo. “Non credo arriveremo a 30mila casi nel giro di qualche giorno, però questa settimana sarà difficile vedere un decremento di casi, perchè quello che stiamo per vedere è già accaduto dal punto di vista dell’infezione. Sono gli Interventi che partono da oggi che ci si augura aiutino ad invertire la tendenza in maniera abbastanza decisiva. Il messaggio è che ci dobbiamo mettere tutti quanti a fare il possibile perchè questa cosa avvenga e impegnarci a stare più in casa, avendo meno contatti o limitandoli a quelli strettamente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Interrogato da Skytg24 sul nuovo dpcm, il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimorisponde con un velo di ottismo. “Non credo arriveremo a 30mila casi nel giro di qualche giorno, però questa settimana sarà difficile vedere un decremento di casi, perchè quello che stiamo per vedere è già accaduto dal punto di vista dell’infezione.gliche partono da oggi che ci si augura aiutino adlain maniera abbastanza decisiva. Il messaggio è che cimettere tutti quanti a fare il possibile perchè questa cosa avvenga ea stare più in casa, avendo meno contatti o limitandoli a quelli strettamente ...

Covid: "Stessa curva altri Paesi, sappiamo cosa ci aspetterebbe senza interventi decisi"

Galli: "Sono ottimista, ma dobbiamo impegnarci ad invertire la tendenza. De Luca? Interventi giusti"

