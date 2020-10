FIFAe | al via la nuova stagione con tante novità

Leggi su esports247

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Finalmente sta per ritornare, la competizione di esport dedicata al calcio. Quest’anno saranno presenti numerose novità, soprattutto per quanto riguarda la struttura dei tornei. Il cambio è dovuto all’accordo tra Electronic Arts e FIFA che ha permesso di stanziare un montepremi totale maggiore rispetto alla versione dell’anno scorso spingendosi fino a 4.3 milioni di dollari americani. L’idea e l’obiettivo è quello di mettere in evidenza tre divisioni comoetitive nelle quali potranno competere e mettersi in mostra i giocatori migliori. I giocatori potranno gareggiare nelClub Series, nelNations Series e nel EA SPORTS FIFA 21 Global Series. Andando avanti nei tornei rappresenteranno la loro squadra nel loro paese, nel loro continente e alla fine nella coppa del ...