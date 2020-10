Faggiano: “Non ci siamo allenati per 5 giorni. Io a Napoli sono andato a giocare…” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Poco prima della partita contro il Verona, il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Arriviamo a questa partita in modo strano, siamo forse l’unica squadra che per cinque giorni non si è allenata a causa del virus rispettando i protocolli. E’ una situazione atipica, ma non dobbiamo piangerci addosso. Ci sono state le nazionali, speravamo di recuperare qualche giocatore in più. A volte leggo che il Genoa recupera sette giocatori. No, sette giocatori si sono negativizzati, da 20 giorni non escono dalla loro stanza d’albergo. Nello stesso tempo il protocollo deve aspettare i tamponi negativi ma al ventunesimo giorno si può uscire tranquillamente come cittadino italiano ma non si ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Poco prima della partita contro il Verona, il direttore sportivo del Genoa, Daniele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “Arriviamo a questa partita in modo strano,forse l’unica squadra che per cinquenon si è allenata a causa del virus rispettando i protocolli. E’ una situazione atipica, ma non dobbiamo piangerci addosso. Cistate le nazionali, speravamo di recuperare qualche giocatore in più. A volte leggo che il Genoa recupera sette giocatori. No, sette giocatori sinegativizzati, da 20non escono dalla loro stanza d’albergo. Nello stesso tempo il protocollo deve aspettare i tamponi negativi ma al ventunesimo giorno si può uscire tranquillamente come cittadino italiano ma non si ...

