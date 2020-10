"Ero ubriaco, mi vergogno". Iconize, dopo le balle in ginocchio dalla D'Urso: ma non basta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aveva parlato di aggressione omofoba. Tutti gli avevano dimostrato solidarietà: dalle istituzioni al mondo della tv, ma il racconto di Iconize era una menzogna. Tutto falso. Nessuna aggressione. E i lividi in volto? Iconize se li provoca da solo. “Ho mentito. Mi vergogno”, dice a Barbara d'Urso a Live-Non è la D'Urso, su Canale 5 domenica 18 ottobre. Chiede scusa a lei, prima di tutto, che scopre la faccenda a Pomeriggio 5. “In quel periodo il mio ragazzo di allora aveva problemi ad accettare la propria omosessualità, mi picchiava anche - racconta - quella sera avevo bevuto, ho cercato di attirare l'attenzione in quel modo facendomi del male da solo, poi ho cambiato la verità con un gesto bruttissimo. Ora ricevo minacce di morte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Aveva parlato di aggressione omofoba. Tutti gli avevano dimostrato solidarietà: dalle istituzioni al mondo della tv, ma il racconto diera una menzogna. Tutto falso. Nessuna aggressione. E i lividi in volto?se li provoca da solo. “Ho mentito. Mi”, dice a Barbara d'a Live-Non è la D', su Canale 5 domenica 18 ottobre. Chiede scusa a lei, prima di tutto, che scopre la faccenda a Pomeriggio 5. “In quel periodo il mio ragazzo di allora aveva problemi ad accettare la propria omosessualità, mi picchiava anche - racconta - quella sera avevo bevuto, ho cercato di attirare l'attenzione in quel modo facendomi del male da solo, poi ho cambiato la verità con un gesto bruttissimo. Ora ricevo minacce di morte ...

hopelessm00n : @femmefleurie con alcuni miei amici a casa mia a bere... mi ricordo che mi aveva chiamato mio padre e io ero bello ubriaco ;) - DeadZlatan : Non ci posso ancora credere che 2 notti fa mentre ero ubriaco ho mandato delle foto della mia minchia a Nico Blade - Marco01928973 : @martinacarletti Tranquilla era ubriaco quando la detto c'ero anch'io stava alla 5 grappa quando la detto - matteodessilani : @cerucrazia Avevo salvato il tweet nelle bozze non appena l'hai scritto e quando ho tweetato io ero ubriaco - spicychimera : @tommyhollandfak @justinrussof @weasleydivino solo perché ieri ero ubriaco non significa non stessi leggendo :) -

Ultime Notizie dalla rete : Ero ubriaco Enock Barwuah, l’arresto e la condanna: “Ma non ero ubriaco” Ck12 Giornale Fermato dai carabinieri era ubriaco alla guida dell’auto. Patente ritirata e auto sequestrata

MONTEMONACO – Carabinieri di Montemonaco hanno controllato e denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza un 40enne pescarese, conosciuto alle forze dell’ordine, colto alla guida con u ...

Ubriaco scappa dai carabinieri dopo la lite con la compagna: denunciato

SPRESIANOLitiga con la compagna per strada, intervengono i carabinieri, ma lui, in preda ai fumi dell'alcol, scappa a bordo della sua Cinquecento prima di vedersi costretto a fermare. Fuga a ...

MONTEMONACO – Carabinieri di Montemonaco hanno controllato e denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza un 40enne pescarese, conosciuto alle forze dell’ordine, colto alla guida con u ...SPRESIANOLitiga con la compagna per strada, intervengono i carabinieri, ma lui, in preda ai fumi dell'alcol, scappa a bordo della sua Cinquecento prima di vedersi costretto a fermare. Fuga a ...