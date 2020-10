Emergenza Covid-19, chiuse cinque scuole e un asilo nel barese, positivi insegnanti e studenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo quanto riferito dai dirigenti dell’Asl sono in totale 5 le scuole chiuse stamattina in provincia di Bari perché è stata accertata la positività di alunni e insegnanti. Oltre i cinque plessi scolastici anche un asilo è stato chiuso sempre per lo stesso identico motivo. Sono in totale tre le scuole a Gravina di Puglia chiuse e sono la scuola media Benedetto XIII, la scuola Tommaso Fiore e l’istituto Bachelet. Per permettere il rientro degli alunni è in corso la sanificazione degli ambienti. Le altre due scuole sono state chiuse a Valenzano e sono gli istituti Agazzi e De Bellis. L’asilo dove è stata riscontrata la ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo quanto riferito dai dirigenti dell’Asl sono in totale 5 lestamattina in provincia di Bari perché è stata accertata latà di alunni e. Oltre iplessi scolastici anche unè stato chiuso sempre per lo stesso identico motivo. Sono in totale tre lea Gravina di Pugliae sono la scuola media Benedetto XIII, la scuola Tommaso Fiore e l’istituto Bachelet. Per permettere il rientro degli alunni è in corso la sanificazione degli ambienti. Le altre duesono statea Valenzano e sono gli istituti Agazzi e De Bellis. L’dove è stata riscontrata la ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - mante : La differenza fra le imposizioni anti covid di oggi e quelle di marzo è che allora erano emergenza, non ne sapevamo… - sole24ore : Bonomi: «È ancora emergenza Covid, cosa è stato fatto? Il blocco dei licenziamenti non sia un tema politico»… - Patrizia_Monica : RT @notav_info: In piena emergenza covid @Alberto_Cirio va in giro a fare conferenze dicendo che bisogna 'portare il TAV nelle scuole', nel… - alcinx : RT @Agricolae1: Emergenza #Covid, a Reggio Emilia una classe elementare a lezione fino a maggio in un agriturismo @Cia_Agricoltura . La sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, scintille tra Azzolina e Comuni sugli orari di scuola. "Non c’è tempo, ma il governo non decide" la Repubblica Ariana Grande: "Non vedo l'ora di farvi ascoltare il nuovo album"

Ariana Grande ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo atteso sesto album, entro il mese di ottobre. La notizia è arrivata a sorpresa direttamente dalla popstar americana attraverso un tw ...

Mise, caos per il bando per consulenti gratis

Stupore ed indignazione da parte di ordini e di professioni dopo la pubblicazione della call del ministero per la ricerca di esperti consulenti senza compenso ...

Ariana Grande ha annunciato la prossima pubblicazione del suo nuovo atteso sesto album, entro il mese di ottobre. La notizia è arrivata a sorpresa direttamente dalla popstar americana attraverso un tw ...Stupore ed indignazione da parte di ordini e di professioni dopo la pubblicazione della call del ministero per la ricerca di esperti consulenti senza compenso ...