Covid | i dati di oggi | meno tamponi e contagi | aumentano i decessi

lorepregliasco : 17 regioni su 20 hanno oggi più persone ricoverate COVID dell'11 marzo (giorno del lockdown). 12 regioni su 20 han… - virginiaraggi : I sindaci dovranno disporre chiusure e restrizioni Covid? Mancano dati, informazioni, forze ordine e strumenti adeg… - Agenzia_Ansa : Covid, quasi 11mila contagi in un giorno. E adesso si attendono con timore i dati del fine settimana #ANSA - adelfio123 : Il cdx li vuole fornire i dati reali inerenti al covid @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni - Righeblu : #coronavirus #Fase3 Situazione Italia Comparazione dati #Regioni #19ottobre 18 ottobre 2020. #restiamoadistanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

Il tecnico bianconero in conferenza stampa a Kiev: «Dybala è un giocatore fondamentale, finora non ha giocato perché non è stato bene e si è allenato poco. Lucescu il mio maestro, loringrazierò per se ...Emblematico in tal senso è quanto registrato a Prato, dove circa 1.400 studenti della nutrita comunità asiatica hanno deciso di non frequentare la scuola pubblica in quanto non si ritengono al sicuro.