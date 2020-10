Chi è Giulia Salemi, l’influencer “amica” di Zorzi al GF Vip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giulia Salemi è una modella e showgirl italo persiana, nota al pubblico per aver partecipato a Pechino Express e Grande Fratello VIP. La ragazza è nota anche per aver portato un vestito con spacco inguinale sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016. Sin da piccola prende parte a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia nel 2014, dove si classifica terza. Successivamente, entra a far parte del mondo dello spettacolo, sbarcando a Quelli che il calcio, a Leyton Orient, a Sbandati e a Pechino Express, dove, assieme alla madre Fariba, forma la coppia delle Persiane.Nel 2018 raggiunge la massima popolarità, partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2020, Giulia Salemi viene scelta assieme a Tommaso Zorzi per la conduzione di Play Talk, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020)è una modella e showgirl italo persiana, nota al pubblico per aver partecipato a Pechino Express e Grande Fratello VIP. La ragazza è nota anche per aver portato un vestito con spacco inguinale sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016. Sin da piccola prende parte a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia nel 2014, dove si classifica terza. Successivamente, entra a far parte del mondo dello spettacolo, sbarcando a Quelli che il calcio, a Leyton Orient, a Sbandati e a Pechino Express, dove, assieme alla madre Fariba, forma la coppia delle Persiane.Nel 2018 raggiunge la massima popolarità, partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2020,viene scelta assieme a Tommasoper la conduzione di Play Talk, un ...

