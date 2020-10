Bollette con Paypal | quali si possono pagare online

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 19 ottobre 2020)è uno strumento di pagamentoutilizzato da clienti e da venditori che evita di dover condividere informazioni sensibili (come numeri di carta di credito o IBAN), permettendo di scambiare denaro tramite un semplice indirizzo di posta elettronica. Proprio questa caratteristica ha portatoin cima alla lista dei servizi con cui puoi ricevere e spendere denaro sui servizi di e-shop compatibili. Quello che molti utenti non sanno è chepuò essere utilizzato anche perledi casa, senza dover andare alla posta peril bollettino manualmente!LEGGI ANCHE: Comesu Amazon cono conto corrente In questa guida vi mostreremo infatti comele ...