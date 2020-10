Antonio Zequila torna al Gf Vip contro Adua e Massimiliano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno dei protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip,, sta per fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Accadrà questa sera in occasione della nuova puntata del reality, quando l’attore ed ex gieffino potrà rivivere le emozioni vissute nei mesi scorsi. Il motivo del suo ingresso è da attribuirsi ad un confronto che potrebbe essere anche piuttosto polemico, con uno degli attuali inquilini del loft. Chi sarà? L’ex protagonista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini contribuirà questa sera a scombussolare gli equilibri interni al GF Vip 5 dicendo la sua su un concorrente in particolare e il destinatario della sua invettiva potrebbe essere proprio il collegaMorra. Ospite di recente al GF Vip Party, infatti, ...