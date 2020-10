Udinese Parma 1-1 LIVE: Hernani porta in vantaggio i ducali, pari immediato di Samir (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Udinese e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Dacia Arena” Udinese e Parma si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Parma 1-1 MOVIOLA 28′ Gol di Samir – Risposta immediata dell’Udinese. Calcio d’angolo di Ouwejan, Samir brucia Laurini e batte Sepe con un colpo di testa preciso e potente. 26′ Gol di Hernani – Numero del centrocampista su Arslan, gran tiro dalla distanza leggermente deviato da Samir e palla all’angolino. 23′ Occasione Kucka ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 28′ Gol di– Risposta immediata dell’. Calcio d’angolo di Ouwejan,brucia Laurini e batte Sepe con un colpo di testa preciso e potente. 26′ Gol di– Numero del centrocampista su Arslan, gran tiro dalla distanza leggermente deviato dae palla all’angolino. 23′ Occasione Kucka ...

CorSport : #Parma, un nuovo positivo al #Covid prima della gara con l'#Udinese ?? - CeesCristian : Udinese vs Parma | Serie A trasmissione in diretta ????Fare clic qui per la TV HD in diretta: ?? clicca qui live??… - aniello_mosca : @Carloalvino In teoria sono 7 ma vediamo domani quanti sonosia dell udinese che del parma - ElTanoFlaco : Guardare Udinese - Parma nello stadio di proprietà più triste D’Europa per sperare di fare 72, che domenica. - sportface2016 : #UdineseParma, botta e risposta: gol di #Hernani e di #Samir VIDEO -