Spezia Fiorentina 2-2: cronaca e tabellino (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Manuzzi, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra Spezia e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Lo Spezia compie un’autentica rimonta sulla Fiorentina: da 0-2 a 2-2 al Manuzzi di Cesena nella quarta giornata di Serie A. Sintesi Spezia Fiorentina 2-2 2′ Gol Pezzella – Il capitano della Fiorentina svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra e batte Provedel con un colpo di testa imprendibile 4′ Gol Biraghi – L’esterno della Fiorentina raccoglie un assist dalla destra di Lirola e deposita agevolmente in rete il pallone che vale il 2-0: inizio shock per lo Spezia 38′ Gol Verde – Liscio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Manuzzi, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Locompie un’autentica rimonta sulla: da 0-2 a 2-2 al Manuzzi di Cesena nella quarta giornata di Serie A. Sintesi2-2 2′ Gol Pezzella – Il capitano dellasvetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra e batte Provedel con un colpo di testa imprendibile 4′ Gol Biraghi – L’esterno dellaraccoglie un assist dalla destra di Lirola e deposita agevolmente in rete il pallone che vale il 2-0: inizio shock per lo38′ Gol Verde – Liscio ...

acffiorentina : ? | SI PARTE! Inizia la sfida di Cesena ?? Spezia ?? Fiorentina Segui le stats della gara LIVE sul sito e sull'ap… - acffiorentina : ?? | 77’ SOSTITUZIONE ?? Castrovilli ?? Pulgar ?? Bonaventura ?? Callejón Spezia ?? Fiorentina 2??-2??… - Diedo1985 : Lirola fuori ruolo amrabaat fuori ruolo Bonaventura fuori ruolo come cazzo si fa a farglielo capire? Ah già oggi si… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SpeziaFiorentina 2-2: due goal viola in quattro minuti, ma i liguri rimontano ? - acffiorentina : ?| 90’+5 Finisce in parità al Manuzzi Spezia ?? Fiorentina 2??-2?? #ForzaViola ??#Fiorentina #SpeziaFiorentina -