Scopri tutti i benefici del consumo di cipolla cruda

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 18 ottobre 2020) . Laè uno dei complementi perfetti per un sacco di piatti della cucina popolare di tutto il mondo. Si pensi per esempio ai tacos messicani. Molti però preferiscono evitarla per il problema dell’alito non proprio profumato che ildi questa bontà si lascia dietro. Tra l’altro quando si affetta ci fa anche piangere, ma questi non sono motivi sufficienti per scansarla. Già, perché la– bianca o rossa non importa – può essere considerata un vero e proprio tesoro nutrizionale. Questo bulbo prezioso è uno degli alimenti con più storia e fin da tempi molto antichi se ne sono comprese le molte virtù salutari, sia nutritive che medicinali. È una delle verdure più ricche di sali minerali, come calcio, fosforo, magnesio, ...