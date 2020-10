Pagliuca: “L’Inter ha la rosa adeguata per reagire dopo il derby” (Di domenica 18 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, ha parlato del ko dei nerazzurri nel derby, affermando come Conte abbia una rosa adeguata per superare il colpo subito. Queste le sue parole: “La rosa ha l’esperienza per assorbire il colpo e un bravo allenatore come Conte per reagire subito a questa sconfitta. Non c’è pericolo. La partita è stata equilibrata, ci sono state più occasioni per il pareggio, bravo il Milan a portarla a casa. L’Inter ha mostrato qualità nonostante le assenze, non ha nulla da rimproverarsi. Il Milan è in un momento di forma e gioca bene, ma l’Inter resta più forte. Da scudetto. Bene Lukaku e Barella, mi aspettavo di più da Lautaro”. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluca, ex portiere dell’Inter, ha parlato del ko dei nerazzurri nel derby, affermando come Conte abbia unaper superare il colpo subito. Queste le sue parole: “Laha l’esperienza per assorbire il colpo e un bravo allenatore come Conte persubito a questa sconfitta. Non c’è pericolo. La partita è stata equilibrata, ci sono state più occasioni per il pareggio, bravo il Milan a portarla a casa. L’Inter ha mostrato qualità nonostante le assenze, non ha nulla da rimproverarsi. Il Milan è in un momento di forma e gioca bene, ma l’Inter resta più forte. Da scudetto. Bene Lukaku e Barella, mi aspettavo di più da Lautaro”. L'articolo ...

