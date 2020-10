Nuoto, Barelli: “Chiudere piscine sarebbe un’ulteriore beffa per le società” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il governo pare abbia l’intenzione di tenere aperti teatri e cinema oltre a bar e ristoranti: una notizia positiva in quanto sono attività importanti per il Paese. Ma non si capisce perché tra i ministri e i membri del CTS c’è chi invece pretende di chiudere palestre, piscine e gli impianti sportivi in genere, dove, come noto, vengono garantiti con perizia i protocolli anti virus indicati dalle federazioni nazionali e concordati con il ministero competente“. Queste le parole del presidente della FederNuoto Paolo Barelli, che all’ANSA protesta contro l’ipotesi di chiusura di piscine e palestre che si sta considerando per il nuovo Dpcm. “Sembra che ci siano ministri più di peso rispetto ad altri che proteggono le categorie di attività di ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il governo pare abbia l’intenzione di tenere aperti teatri e cinema oltre a bar e ristoranti: una notizia positiva in quanto sono attività importanti per il Paese. Ma non si capisce perché tra i ministri e i membri del CTS c’è chi invece pretende di chiudere palestre,e gli impianti sportivi in genere, dove, come noto, vengono garantiti con perizia i protocolli anti virus indicati dalle federazioni nazionali e concordati con il ministero competente“. Queste le parole del presidente della FederPaolo, che all’ANSA protesta contro l’ipotesi di chiusura die palestre che si sta considerando per il nuovo Dpcm. “Sembra che ci siano ministri più di peso rispetto ad altri che proteggono le categorie di attività di ...

