Il gestore di un bar sui Navigli: "Meglio il lockdown, così troppi danni" (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza della Regione Lombardia che vieta il consumo di alcol in strada dopo le 18 e impone ai bar di fare servizio solo ai tavoli “abbiamo riscontrato un calo dei clienti che va dal 50 al 70% in meno rispetto a 10 giorni fa, la gente non arriva ma i mini market e gli abusivi fanno affari”. Lo ha raccontato all’Ansa Michele Berteramo che è proprietario di un cocktail bar sui Navigli a Milano, il Movida, parlando delle restrizioni messe in campo dal governo, con la chiusura a mezzanotte, e dalla Regione per contenere i contagi da Covid.“La cosa che ritengo assurda è che ci sono i mini market aperti che vendono super alcolici e riforniscono anche gli abusivi che vendono le birre sulla Darsena - ha aggiunto - Ci sono i ragazzi che comprano bicchieri di plastica, una bottiglia di Coca Cola, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza della Regione Lombardia che vieta il consumo di alcol in strada dopo le 18 e impone ai bar di fare servizio solo ai tavoli “abbiamo riscontrato un calo dei clienti che va dal 50 al 70% in meno rispetto a 10 giorni fa, la gente non arriva ma i mini market e gli abusivi fanno affari”. Lo ha raccontato all’Ansa Michele Berteramo che è proprietario di un cocktail bar suia Milano, il Movida, parlando delle restrizioni messe in campo dal governo, con la chiusura a mezzanotte, e dalla Regione per contenere i contagi da Covid.“La cosa che ritengo assurda è che ci sono i mini market aperti che vendono super alcolici e riforniscono anche gli abusivi che vendono le birre sulla Darsena - ha aggiunto - Ci sono i ragazzi che comprano bicchieri di plastica, una bottiglia di Coca Cola, ...

