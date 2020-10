Highlights e gol Udinese-Parma 3-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Udinese-Parma 3-2, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Alla Dacia Arena i friulani vanno sotto per via della rete di Hernani ma pareggiano subito con Samir prima di trovare il gol del 2-1. Ma i ragazzi di Liverani, nonostante le sette assenze causa Covid-19, trovano il 2-2 grazie a Karamoh ma è Pussetto che in pieno recupero sigla la rete decisiva. 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Ildei gol e deglidi3-2, match valevole per la quarta giornata del campionato di. Alla Dacia Arena i friulani vanno sotto per via della rete di Hernani ma pareggiano subito con Samir prima di trovare il gol del 2-1. Ma i ragazzi di Liverani, nonostante le sette assenze causa Covid-19, trovano il 2-2 grazie a Karamoh ma è Pussetto che in pieno recupero sigla la rete decisiva. 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2

