(Di domenica 18 ottobre 2020) “Tu hai conosciuto mio padre prima di me”. Parole dirivolte al caro amico. I due giudici di Tu Si Que Vales sono stati ospiti nella puntata didel 17 ottobre e dopo aver raccontato a Silvia Toffanin di passare molto insieme (quando sono entrambi a Roma dividono una casa),ha spiegato di suo padre,Mengacci. “È vero – ha risposto– io ho avuto la fortuna di lavorare conMengacci e quindi sono, sono stato e sarò amico diMengacci. Quando ho conosciutonon sapevo di questa sovrapposizione. Non sono andato io a dire ‘ciao, ho incontrato uno che ti assomiglia un ...

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin #EvaGrimaldi, la protagonista di #DayDreamer @dmtzdmr,… - Striscia : La famiglia di Striscia si allarga: Gerry Scotti diventa nonno! Tanti auguri ?? ma per noi rimarrai sempre zio Gerr… - FQMagazineit : Gerry Scotti: “Quando ho scoperto che Rudy Zerbi è il figlio di Davide Mengacci…”. Commozione a Verissimo - clikservernet : Gerry Scotti: “Quando ho scoperto che Rudy Zerbi è il figlio di Davide Mengacci…”. Commozione a Verissimo - BALDINIPAOLA : RT @CinguettaTV: Dobbiamo fare gli applausi a Gerry Scotti che ieri con #CadutaLibera in replica a 3.083.000 16,83% pareggia con #leredita… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

E tra questi ovviamente spiccano la De Filippi e Gerry Scotti. Tra i protagonisti della serata c’è senza alcun dubbio Maria De Filippi. Maria De Filippi ha fatto una confessione su un suo collega, che ...In questi mesi in conduzione c'erano Michelle Hunziker e Gerry Scotti, che hanno continuato a informare e divertire il loro pubblico anche in un momento così complicato, sotto l'attenta guida di ...