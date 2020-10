Fiorentina butta via la vittoria: Spezia rimonta due gol (2-2). Pezzella gran gol e infortunio. Pagelle (Di domenica 18 ottobre 2020) butta via due punti, la Fiorentina a Cesena contro lo Spezia. Vanno in vantaggio di due gol dopo quattro minuti, i viola, con splendidi gol di Pezzella e Biraghi, poi s'incartano sbagliano tutto. Anche perchè Iachini non osa quando dovrebbe. Lo Spezia, sollecitato da un bravo allenatore come Italiano, accorcia le distanze nel finale di primo tempo con Verde e pareggia, nella ripresa, con Farias Leggi su firenzepost (Di domenica 18 ottobre 2020)via due punti, laa Cesena contro lo. Vanno in vantaggio di due gol dopo quattro minuti, i viola, con splendidi gol die Biraghi, poi s'incartano sbagliano tutto. Anche perchè Iachini non osa quando dovrebbe. Lo, sollecitato da un bravo allenatore come Italiano, accorcia le distanze nel finale di primo tempo con Verde e pareggia, nella ripresa, con Farias

FirenzePost : Fiorentina butta via la vittoria: Spezia rimonta due gol (2-2). Pezzella gran gol e infortunio. Pagelle - Fiorentina_ole : SUBITO FORI DAI COGLIONI #Iachini !!! Se s'aspetta Natale come l'hanno scorso si butta via un'altra stagione !!! #IachiniOUT @acffiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina butta Fiorentina butta via la vittoria: Spezia rimonta due gol (2-2). Pezzella: gran gol e infortunio. Pagelle Firenze Post SPE-FIO, La Viola si butta via: 2-2 e "solo" 4 punti

Finisce 2-2 la sfida di Cesena tra lo Spezia e la Fiorentina, una partita che la squadra viola ha buttato letteralmente via dopo il doppio vantaggio ottenuto nei primi 4’, prima con Pezzella ...

Commisso: "Il nuovo stadio? Qualcuno a Firenze vuole fare soldi con i soldi di Rocco"

Il presidente della Fiorentina: "All’inizio ero il dio della città, ora c’è chi ha deciso di chiamarmi Attila. In politica sono conservatore, ho l’orgoglio dell’italoamericano. Chiesa? Un ragazzino. I ...

Finisce 2-2 la sfida di Cesena tra lo Spezia e la Fiorentina, una partita che la squadra viola ha buttato letteralmente via dopo il doppio vantaggio ottenuto nei primi 4’, prima con Pezzella ...Il presidente della Fiorentina: "All’inizio ero il dio della città, ora c’è chi ha deciso di chiamarmi Attila. In politica sono conservatore, ho l’orgoglio dell’italoamericano. Chiesa? Un ragazzino. I ...