Crisanti | virologo eretico

"Contro il Covid bisogna trasgredire". E ancora: "Ho violato le regole e ho fatto bene". Se c'è uno che nei mesi pandemici non le ha mai mandate a dire, questo è Andrea Crisanti, parassitologo di professione, virologo per elezione, eretico per acclamazione. Tipo tosto, spesso in anticipo, modalità suo malgrado grillo parlante. Parole fuori dai denti. Alla politica, al suo ex governatore, agli esperti suoi colleghi, al "baraccone da smontare e rifare" dell'Oms, al governo e al suo comitato tecnico scientifico con cui ha provato invano a collaborare. Alla "vergognosa" Lombardia, che ha osato candidarsi a ospitare il G20 della Salute della von der Leyen, "dopo aver sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare".

