Coronavirus, tutti positivi nella Rsa di Sambuca di Sicilia: la struttura viene evacuata. Il video (Di domenica 18 ottobre 2020) A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, ci sono altri nove soggetti positivi al Covid. Lo ha comunicato ieri sera il sindaco Leo Ciaccio. Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi, che sono tuttora in isolamento domiciliare. Adesso i casi positivi nel centro belicino sono saliti a 64, gran parte dei quali concentrati nella casa di riposo focolaio dell’epidemia. Numero che tiene conto dei quattro decessi tra gli ospiti della stessa Rsa. Nel frattempo è in corso l’evacuazione della struttura, che nelle scorse ore era stata chiesta alle autorità proprio dal primo cittadino, a partire dai casi più gravi. Undici soggetti sono già stati prelevati e ricoverati in ospedali e centri Covid, altri otto verranno trasferiti stamattina. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Adi, in provincia di Agrigento, ci sono altri nove soggettial Covid. Lo ha comunicato ieri sera il sindaco Leo Ciaccio. Si tratta di persone asintomatiche o con sintomi lievi, che sono tuttora in isolamento domiciliare. Adesso i casinel centro belicino sono saliti a 64, gran parte dei quali concentraticasa di riposo focolaio dell’epidemia. Numero che tiene conto dei quattro decessi tra gli ospiti della stessa Rsa. Nel frattempo è in corso l’evacuazione della, che nelle scorse ore era stata chiesta alle autorità proprio dal primo cittadino, a partire dai casi più gravi. Undici soggetti sono già stati prelevati e ricoverati in ospedali e centri Covid, altri otto verranno trasferiti stamattina. Si ...

